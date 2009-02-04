80% украинцев считают, что стране необходима сильная рука

Подавляющее большинство – 80% граждан Украины считают, что государству необходима “сильная рука”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения “Протестные настроения. Январь-2009”, проведенного компанией “Research&Branding Group”, обнародованные сегодня на пресс-конференции.

“Подавляющее большинство украинцев соглашаются с утверждением, что стране необходима “сильная рука””, - констатировал социолог компании Евгений КОПАТЬКО.

В то же время, как засвидетельствовали данные опроса, только 36% граждан готовы при этом, во имя стабилизации в стране, принять некоторые ограничения гражданских свобод.

При этом социологи отмечают, что 60% жителей всех регионов страны ожидают появления в Украине качественно новой политической силы.

“Около половины опрошенных в целом готовы проголосовать за такую политическую силу на выборах Верховной Рады”, - отметил Е.КОПАТЬКО.

Исследование проводилось с 20 по 30 января 2009 года во всех областях Украины и АРА Крым методом личного интервью. В целом были опрошены 2077 респондентов, представлявшие взрослое население. Ожидаемая средняя погрешность выборки составляет 2,2%.