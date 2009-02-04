Фирма решила выпускать инструкцию к лекарствам на двух языках

По настоянию жительницы Севастополя фармацевтическая фирма «Дарница» приняла решение о выпуске инструкций к лекарственным препаратам на двух языках: русском и украинском, сообщает пресс-служба народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО.

«На днях на мой адрес пришло письмо от УСТИНОВОЙ А. Н., жительницы г. Севастополя, которая смогла отстоять свое базовое право на родной язык. По ее настоянию фармацевтическая фирма «Дарница» приняла решение о выпуске инструкций к лекарственным препаратам на двух языках: русском и украинском. До этого лекарственные препараты выпускались для продажи на территории Украины только с вкладышами на украинском языке», - сообщил народный депутат.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, «принимая любое лекарственное средство, предварительно не изучив инструкцию по применению препарата, у человека могут возникнуть разнообразные побочные реакции, несущие угрозу не только здоровью, но и жизни. А принимая во внимание то, что большая часть населения Украины использует в обиходе русский язык, фактически здоровье многих людей ставится под угрозу из-за неправильного понимания правил применения того или иного препарата».

Депутат обрадован тем, что фирма пошла на разумные уступки и без решения суда внесла изменения в графическом оформлении инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов. «Отныне «Дарницей» будет производиться постепенная замена ранее используемых инструкций по медицинскому применению (на одном языке - украинском) на инструкции на двух языках (русском и украинском)», - сообщил депутат.