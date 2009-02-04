Украина уже дозрела до акций протеста? (опрос)

36,5% украинцев готовы к участию в уличных акциях протеста, если у них не останется средств для существования.

Как передает корреспондент УНИАН, таковыми являются результаты исследования общественного мнения “Протестные настроения. Январь – 2009”, проведенного компанией “Research & Branding Group”, обнародованные сегодня на пресс-конференции.

“Больше трети респондентов – 36,5% - во всех регионах страны готовы к участию в уличных акциях протеста, если у них не останется средств для существования”, - отметил социолог компании Евгений КОПАТЬКО.

При этом, как показал опрос, больше половины жителей страны (54%) на сегодня считает, что Украина только входит в кризис. Почти 70% украинцев не доверяют нынешней власти, а 18% граждан характеризуют свое отношение к ней как “ненависть”.

“Начало 2009 года в восприятии жителей страны стало наиболее тревожным за последние три года”, - констатировал Е.КОПАТЬКО.

Исследование проводилось с 20 по 30 января 2009 года во всех областях Украины и Крыму методом личного интервью. В целом были опрошены 2077 респондентов, представлявшие взрослое население. Ожидаемая средняя погрешность выборки - 2,2%.