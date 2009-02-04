Тимошенко надеется: Ющенко быстро подпишет законы об «Артеке»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ближайшее время подпишет законы об обеспечении функционирования детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

“Надеюсь, что Президент быстро, за несколько дней, подпишет законы для того, чтобы они вступили в силу, и с этого момента как принятые законы, будут утверждены порядки использования средств, в том числе и о выделении 35 млн. грн. из резервного фонда”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поблагодарила Верховную Раду за оперативное рассмотрение законов и обратила внимание на тот факт, что законы поддержали 417 из 450 депутатов.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает правильным решение о передаче Международного детского центра “Артек” из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров Украины.

“Теперь “Артек” и “Молодая гвардия” будут жить нормальной жизнью”, - резюмировала глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада приняла ряд законов, обеспечивающих функционирование “Артека” и “Молодой гвардии”.

В частности, это закон об изменениях в Закон "О государственном бюджете Украины на 2009 год» и закон о государственной поддержке и особенностях функционирования "Артека" и "Молодой гвардии", а также постановление "О безотлагательных мерах по государственной поддержке Международного детского центра "Артек" и государственного предприятия "Украинский государственный центр "Молодая гвардия".