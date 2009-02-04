За счет госбюджета в «Артеке» будут оздоровлены 20 тысяч детей

Правительство сегодня на заседании утвердило порядок использования бюджетных средств на оздоровление детей в Международном детском центре «Артек» и Украинском государственном центре «Молодая гвардия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«За счет государственного бюджета будет оздоровлено 28 тысяч детей, в том числе 20 тысяч – в «Артеке» и 8 тысяч в «Молодой гвардии», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, еще 5 тысяч путевок будет распространяться непосредственно МДЦ «Артек» через свободную продажу без посредников. «Это означает, что не будет никаких накруток на стоимость путевки», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

«Все решения, которые приняты сегодня правительством, и законы, принятые парламентом, позволяют обеспечить бесперебойное круглогодичное функционирование как «Артека», так и «Молодой гвардии», - резюмировал Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 31 января Кабмин передал МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.

3 февраля Верховная Рада приняла ряд законов, обеспечивающих функционирование «Артеке» и «Молодой гвардии». В частности, это закон об изменениях в закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и закон о государственной поддержке и особенностях функционирования «Артека» и «Молодой гвардии», а также постановление «О безотлагательных мерах по государственной поддержке Международного детского центра «Артек» и государственного предприятия «Украинский государственный центр «Молодая гвардия».