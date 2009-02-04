Переподчинять «Артек» можно и без ЮНЕСКО

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что изменение формы управления Международным детским центром «Артек» не требует согласований с ЮНЕСКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Никаких изменений формы собственности не произошло. Собственность как была государственной, так и осталась государственной. Изменился только орган исполнительной власти, который осуществляет управление – а это по Конституции является полномочием правительства», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он сообщил, что Министерство иностранных дел Украины уведомило ЮНЕСКО обо всех решениях, принятых для обеспечения функционирования МДЦ «Артек», который включен в программу культурного наследия ЮНЕСКО в 2006 году.

«Одним из пунктов соглашения между Украиной и ЮНЕСКО предусмотрено, что государство обязано содействовать развитию «Артека» и «Молодой гвардии». И, собственно, этот главный пункт соглашения выполнен», - добавил он.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить с руководством ЮНЕСКО ситуацию, сложившуюся с МДЦ «Артек». «Я убежден, что ЮНЕСКО позитивно оценит последнее решение Украинского государства по отношению к «Артеку», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 31 января Кабинет министров передал МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.

Руководитель Государственного управления делами Президента Игорь ТАРАСЮК считает невозможным изменение формы управления «Артеком» без согласования с ЮНЕСКО.