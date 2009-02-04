Коммунисты за бюджет Крыма не голосовали?

Член Президиума крымского парламента, депутат от Компартии Украины Вячеслав ЗАХАРОВ заявляет, что фракция коммунистов отказалась голосовать за принятие бюджета автономии на 2009 год.

"Сегодня на заседании внеочередной сессии Верховного Совета Крыма фракция коммунистов отказалась голосовать за принятие бюджета АРК на 2009 года. Такое решение коммунистов продиктовано принципиальной позицией по защите конституционных полномочий автономии", - говорится в заявлении В.ЗАХАРОВА, текст которого распространила пресс-служба Крымской организации КПУ.

По словам депутата-коммуниста, при формировании республиканского бюджета на 2009 год не было учтено то положение Крымской Конституции, "согласно которому 100 процентов сборов от налогов остаются в автономии". "Голосовать за такой выхолощенный, игнорирующий в данной части Конституцию АРК, крымский бюджет, это означает обрекать всех нас на продолжение тех унижений, которые длятся уже не один год, когда Крыму приходится вымаливать у Киева заработанное и принадлежащее по праву крымчанам. Поэтому фракция коммунистов голосовать за такой бюджет, не согласующийся с Крымской Конституцией, заранее обрекающий крымчан на лишение их законного права на оставление в Крыму 100 процентов налоговых сборов, считает для себя невозможным", - подчеркивается в заявлении В.ЗАХАРОВА.