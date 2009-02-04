Крым принял бюджет на 2009 год

Верховная Рада Крыма утвердила бюджет автономии на 2009 год с доходной частью 2 млрд. 460,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании парламента автономии. За принятие бюджета проголосовали 86 депутатов, один парламентарий – не голосовал.

Как говорится в постановлении ВР Крыма, доходы общего фонда на этот год определены в сумме 2105,9 млн. грн., доходы специального фонда – 354,3 млн. грн., из них 39 млн. грн. составил бюджет развития.

«Налоговые поступления общего фонда запланированы в сумме 623,9 млн. грн., что на 9,5 млн. грн. больше, чем их поступило в 2008 году, – сообщил министр финансов Крыма Павел ТОКАРЕВ. – Поступления трансферта в общий фонд бюджета автономии из госбюджета Украины запланирован в сумме 1 млрд. 482 млн. грн.».

Объем расходов республиканского бюджета-2009 утвержден в размере 2 млрд. 491,2 млн. грн. «В том числе 2 млрд. 136,7 млен. грн. – общий фонд, 354,4 млн. грн. – специальный фонд», - отметил П.ТОКАРЕВ.

Предельный дефицит бюджета Крыма (более 30 млн. грн.) планируется перекрыть за счет неиспользованных остатков средств бюджета 2008 года.