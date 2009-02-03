Ситуацию вокруг «Артека» должна изучить Генпрокуратура

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в ситуации вокруг «Артека» должны разобраться Генеральная прокуратура и Счетная палата.

Такое мнение он высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам вице-спикера, в последний период хозяйственной деятельности и протектората со стороны Государственного управления делами при Президенте «Артек» превратился «в закрытое элитное заведение».

Н.ТОМЕНКО отметил, что большинство путевок распродавались по фантастическим ценам посредниками за пределами Украины.

Поэтому, считает заместитель председателя ВР, кроме утвержденной финансовой помощи, необходимо утвердить государственную программу развития «Артека» и проконтролировать использование средств.

Кроме того, считает Н.ТОМЕНКО, нужно сделать все, чтобы страна узнала имена тех, кто пытался нажиться на «Артеке».