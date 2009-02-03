Расходы на закупку путевок в «Артек» увеличены на 60 млн. грн.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 417 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, этим законом предусмотрено увеличение расходов на закупку путевок в Международный детский центр «Артек» с 19 млн. до 79 млн.

Кроме того, законом предусмотрены льготы в налогообложении. Центр «Артек» и государственное предприятие «Украинский государственный центр «Молодая гвардия» не будут платить 15% отчислений от прибыли.