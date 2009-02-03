Парламент возобновил бюджетное финансирование «Артека»

Верховная Рада Украины приняла постановление «О безотлагательных мерах по государственной поддержке Международного детского центра «Артек» и Государственного предприятия «Украинский государственный центр «Молодая гвардия».

Постановлением предусмотрено возобновить бюджетное финансирование «Артека» и «Молодой гвардии».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 361 народный депутат из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено финансирование «Артека» за счет средств госбюджета, которые выделяются на оздоровление в расчете на 15 тыс. детей, средства для проведения комплексной реконструкции и оснащения современными техническими средствами «Артека» и «Молодой гвардии».

В постановлении предусмотрено решение вопроса о подчинении Международного детского центра «Артек» Кабинету министров Украины. Парламент поручил Генеральной прокуратуре осуществить проверку изменения формы собственности.

Постановлением рекомендовано правительству безотлагательно разработать и подать в парламент проект общегосударственной программы развития «Артека» и «Молодой гвардии».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, для государственного заказа детских путевок необходимо 60 млн. грн., для реконструкции, частичного технического переоснащения «Артека» - 30 млн. грн., для «Молодой гвардии» - 10 млн. грн.