Горсовет Судака не забрал депутатский мандат у взяточника

Судакский городской совет подтвердил полномочия депутата Петра НИКОЛАЕВА, задержанного в минувшем году при получении взятки.

Вопрос о целесообразности использования мандата горсовет рассмотрел по требованию прокуратуры Судака, сообщает пресс-служба крымского надзорного ведомства.

"Учитывая результат рассмотрения прокурорского требования, вымогательство взятки, вероятно, считается у депутатов достойным поведением представителя народа", – отметили в прокуратуре.

Как говорится в сообщении, П.НИКОЛАЕВА задержали при получении 1,6 тыс. грн. взятки – залога за продление договора аренды помещения вверенного ему предприятия.

Вина депутата была доказана прокуратурой в суде. П.НИКОЛАЕВУ назначили наказание в виде 3-х лет лишения свободы с запретом в течение 2-х лет занимать связанные с организационно-распорядительскими функциями должности. Суд, рассмотрев апелляцию депутата, смягчил наказание – применив его условно.