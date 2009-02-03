Найденной в Керчи взрывчатки хватило бы для уничтожения села

157 килограммов взрывчатки обнаружили сотрудники милиции в тайнике в одном из гаражей Керчи.

Боевой запас принадлежал одной из крупных керченских организованных преступных группировок, которая действовала в 1990-х годах, сообщил начальник городского управления милиции Керчи Анатолий МИСЮРА.

По информации Отдела связей с общественностью милиции Крыма, склад был тщательно замаскирован в глубоком подвале, который располагался в смотровой яме. Оттуда оперативники достали 67 брикетов с тротилом, множество упаковок с гексогеном, 150 метров детонирующего шнура, взрыватели, а также патроны калибра 7,62 мм. «По словам специалистов, этой взрывчатки хватило бы, чтобы уничтожить целую деревню», - говорится в сообщении милиции.

Обнаружение арсенала стало возможным благодаря работе по расследованию и документированию деятельности ОПГ.