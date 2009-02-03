Автовладельцы готовят всеукраинскую акцию протеста

Украинский Совет автовладельцев (УСА) 5 февраля проведет всеукраинскую акцию протеста против увеличения ставки транспортного сбора.

Об этом организаторы акции сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Члены УСА напомнили, что 25 декабря 2008 года Верховная Рада Украины резко подняла ставки налога с владельцев транспортных средств, однако платить "астрономические суммы" теперь придется не только владельцам престижных автомобилей, а в первую очередь людям со средним уровнем дохода. Это люди, которые ездят на старых “Тойотах”, “Ниссанах”, “Вольво”, автомобилях американского производства, которые традиционно имеют большой объем двигателя, владельцы “Волг” и УАЗов.

По словам организаторов акции протеста, такое решение парламента еще больше осложнило жизни автомобилистам, которые и так страдают от сложной и коррумпированной системы регистрации автомобилей, беззакония со стороны инспекторов ГАИ, плохого состояния дорог. “Более 50 автомобильных клубов, которые объединяют владельцев авто различных моделей, пришли к выводу, что дальше это давление терпеть нельзя и нужно защищать свои права”, – сказал член клуба Offroad Master Виктор КРЕМИЗОВИЧ.

Он сообщил, что на общем собрании граждан - представителей этих автоклубов было решено провести 5 февраля всеукраинскую акцию протеста против повышения ставки налога с владельцев транспортных средств, а также против увеличения ставки транспортного сбора.

Участники акции также будут требовать ввести мораторий на введение любых видов автоналогов до введения новой системы налогообложения, разработать новую формулу налогообложения владельцев автотранспорта с привязкой к потребленному горючему, законодательно закрепить прозрачный механизм использования транспортных налогов исключительно на строительство и ремонт дорог, отменить систему временных регистрационных талонов, которая противоречит Конституции.

Кроме этого, организаторы акции предлагают создать рабочую группу для решения проблемных вопросов, которая будет состоять из представителей органов власти и автовладельцев. По их мнению, следует предоставить полномочия этой комиссии разработать новую формулу налогообложения с учетом интересов украинских автовладельцев, а также пересмотреть целесообразность и законность целого ряда новшеств МВД и ГАИ, которые были приняты в последнее время.

Участники акции подчеркнули, что они не сотрудничают с ни одной политической силой, а являются обычными гражданами, которые хотят защитить свои права. В.КРЕМИЗОВИЧ сказал, что на акцию протеста “выедет” большое количество автолюбителей из населенных пунктов разных регионов Украины. По его словам, поскольку акция фактически стала национальной, то ее символом был избран Государственный флаг Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля Кабинет министров предложил дифференцировать и сократить транспортные сборы на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.