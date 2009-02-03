5 февраля суд Крыма начнет рассмотрение дела о сепаратизме

5 февраля в Апелляционном суде Крыма пройдет предварительное рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» против координатора Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерия ПОДЪЯЧЕГО и председателя Русской общины Евпатории Семёна КЛЮЕВА.

Как сообщил В.ПОДЪЯЧИЙ, на судебном заседании будут присутствовать лидеры и активисты общественных организаций Крыма и Севастополя, «решительно и открыто» выступившие в защиту «фронтовиков». В.ПОДЪЯЧИЙ утверждает, что его и С.КЛЮЕВА поддержали Посольство России в Украине, Русская община Крыма, Севастопольская городская организация партии «Русский блок», русская правозащитная организация «Вера», Русская община Севастополя, Конгресс русских общин Крыма, представительство Фонда защиты гласности на Украине, региональная правозащитная группа «Полуостров Крым» и другие.

«На Украине тотальный всепроникающий системный политический и социально-экономический кризис. Чтобы отвлечь от него внимание нужны враги - внешние и внутренние. С этой целью обанкротившийся оранжевый режим и пытается организовать «показательные сепаратистские процессы». Впервые в новейшей истории в Крыму будут судить людей по политической статье за то, что они осмелились быть русскими», - заявил координатор НФ «Севастополь-Крым-Россия».

По его мнению, в демократической стране не могут объявляться преступлением выступления на пресс-конференциях и озвучивание вопросов, по которым идет разбирательство в административных судах

В ноябре 2008 года СБУ предъявила координатору НФ «Севастополь-Крым-Россия» В.ПОДЪЯЧЕМУ обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного Кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В.ПОДЪЯЧИЙ не считает себя виновным, при этом он обещает продолжить борьбу за воссоединение Крыма с Россией.