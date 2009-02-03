Госбюджет-2009 не учитывает развитие Крыма

В 2009 году в государственном бюджете Украины не предусмотрены средства на социально-экономическое развитие Автономной Республики Крым, заявляет председатель крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Если в 2007 году из бюджета Украины было выделено Крыму субвенций в размере 251 млн. грн., в прошлом году цифра составила 51 млн. грн., на 2009 год ни одной копейки из бюджета Украины не предусмотрено на социально-экономическое развитие автономии», – сказал А.ГРИЦЕНКО.

Крымский спикер добавил: в 2007 году, когда была выделена субвенция на сумму 251 млн. грн., в Крыму удалось провести «достаточно много работ», в том числе – работы по газификации. «Уровень газификации в сельских населенных пунктах с 24% поднялся до 49%», – заявил руководитель парламента автономии, передает корреспондент УНИАН.

А.ГРИЦЕНКО выразил неудовольствие тем, что в госбюджете страны нет денег на социально-экономическое развитие АР Крым. «В этой части, конечно, мы остаемся недовольны параметрами бюджета (госбюджета)», – подчеркнул руководитель парламента автономии.

При этом он отметил, что Крым всё равно будет финансировать те соцпрограммы, «которые предусмотрены и финансировались в прошлом году». Среди них – программа «Здоровье крымчан», программы по социальной защите населения.

Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада Крыма соберется на внеочередную сессию, в повестке дня которой один вопрос – «О бюджете Автономной Республики Крым на 2009 год».