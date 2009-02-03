Чиновники ГлавУКСа при Совмине поплатились за нарушение бюджета

Правоохранители уличили должностных лиц Главного управления капитального строительства при Совете министров Крыма в нарушении бюджетного законодательства в 2006 году.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, чиновники использовали не по назначению 410 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на проведение работ по газификации амбулатории в одном из сел Черноморского района Крыма. "Фактически средства были использованы на проведение реконструкции помещения амбулатории", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 (нарушение законодательства о бюджетной системе) Уголовного кодекса Украины.