Крымский парламент на заседании в феврале рассмотрит 26 вопросов

На пленарной неделе 18-20 февраля депутаты Верховного Совета Крыма планируют рассмотреть 26 вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании президиума крымского парламента.

В частности, депутаты хотят услышать отчет начальника милиции Крыма – заместителя министра внутренних дел Украины Николая ИЛЬИЧЕВА о деятельности крымского Главка МВД по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

Парламентарии собираются принять обращение в Верховную Раду Украины о приостановлении рассмотрения проекта закона «О местных налогах и сборах», а также обращение к высшему руководству страны в связи с подписанной в декабре 2008 года в Вашингтоне Хартией о стратегическом партнерстве Украины и США.

На пленарном заседании планируется рассмотреть проекты законов Украины «О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» и «О внесении изменения в Закон Украины "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине"».

Помимо этого, депутаты намерены обсудить вопрос об освобождении от уплаты части налога с некоторых владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, зарегистрированных на территории Крымской автономии, в 2009 году.

Кроме того, парламентарии собираются внести изменения в состав избирательной комиссии Крыма и в состав Контрольной комиссии крымского парламента по вопросам приватизации.

Планируется учредить нагрудный памятный знак «65 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков».

Также в повестке дня – другие экономические и социальные вопросы.