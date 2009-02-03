Парламент Крыма предлагает отказать США в открытии поста присутствия в Симферополе

Верховный Совет Автономной Республики Крым предлагает руководству Украины отказать Соединенным Штатам Америки в открытии дипломатического представительства в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, на очередном заседании крымского парламента во второй половине февраля планируется принять обращение к Президенту, премьеру и спикеру в связи с подписанной в декабре 2008 года в Вашингтоне Хартией Украина-США о стратегическом партнерстве. Как известно, в рамках Хартии Украина дала согласие на открытие представительства США в Симферополе. Штат представительства будет состоять из одного или двух дипломатов. Они, по данным Государственного департамента США, будут заниматься «культурными обменами, культурными событиями, политическими докладами».

Проект обращения к руководству страны подготовлен первым заместителем председателя крымского парламента, лидером Русской общины Крыма Сергеем ЦЕКОВЫМ.

«Суть предложений (изложенных в обращении) заключается в том, чтобы отказать Министерству иностранных дел Соединенных Штатов Америки или посольству в открытии офиса в Симферополе», – пояснил журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

По его словам, с руководством автономии не обсуждалась инициатива открыть диппредставительство США в Симферополе. «В Конституции Крыма четко написано: республика принимает участие во внешнеполитической, внутриполитической жизни Украины по вопросам, касающимся Автономной Республики Крым. В данной ситуации вопрос касается именно Крыма. Необходимо было провести консультации Министерству иностранных дел с тем, чтобы решить вопрос с открытием консульства США в Крыму», – заявил председатель парламента автономии.

По данным А.ГРИЦЕНКО, отсутствие консультаций с крымскими властями удивило Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Уильяма ТЕЙЛОРА, посетившего недавно полуостров. «Посол ТЕЙЛОР был удивлен, когда он задал мне вопрос: а кто-то обсуждал с вами эту ситуацию по открытию офиса в Киеве или из МИДа, – а я ответил, что даже не знает (о целях офиса США) представительство в Симферополе (представительство иностранных дел)», – заявил руководитель Верховного Совета Крыма.