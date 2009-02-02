Кабмин просит Раду запретить отчуждение земель «Артека»

Кабинет министров предлагает Верховной Раде Украины ввести запрет на отчуждение земли и имущества Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта, Крым).

Об этом говорится в законопроекте правительства, зарегистрированном в украинском парламенте 2 февраля.

Закрепленное за «Артеком» имущество не подлежит отчуждению и передаче в аренду. Предоставленный в постоянное пользование детскому центру участок (размер 213,8423 гектара, в том числе - 5,8249 га пляжной зоны) относится к землям государственной собственности и не подлежит отчуждению, отмечается в проекте.

Законопроектом предусматривается, что детский центр не подлежит приватизации, а территории, на которых расположен «Артек», принадлежат к природно-заповедному фонду общегосударственного значения с правом застройки только для удовлетворения потребностей детского центра. Застройка ведется в соответствии с генеральным планом развития «Артека», утверждаемым Кабмином.

Правительство просит запретить строительство жилых домов на территории «Артека» и признать необходимым отселение граждан, которые проживают в уже построенных домах, «с предоставлением им компенсации в виде жилой площади с применением коэффициента 1,5». Совету министров Крыма предлагается решить вопрос отселения жителей и в случае необходимости вопрос сноса домов, расположенных на территории «Артека».

Кабинет министров предлагает запретить «Артеку» выступать учредителем предприятий со смешанной формой собственности, заключать договоры, следствием которых может стать отчуждение госимущества.

Проектом закона также предусматривается, что государство выкупает 90% путевок «Артека», а оставшиеся 10% должны реализовываться детским центром без привлечения третьих лиц.

Помимо этого, Кабмин предлагает списать с МДЦ налоговый долг, который возник по состоянию на 31 января 2009 года. Также предлагается считать списанным с 31 января текущего года долг детского центра в сумме 16,2 млн. грн. предприятию «Укринвестбуд», которое находится в управлении Государственного управления делами.

Кроме того, правительство предлагает установить для «Артека» цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги, услуги по газо- и электроснабжению на уровне цен/тарифов для населения.

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляет о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

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