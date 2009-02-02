Парламент Крыма собирается на внеочередную сессию

На повестке дня всего один вопрос

4 февраля Верховная Рада Автономной Республики Крым соберется на внеочередную сессию. Об этом говорится в соответствующем распоряжении крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО, обнародованном на официальном сайте ВР Крыма. На повестку дня вынесен один вопрос – «О бюджете Автономной Республики Крым на 2009 год». Как ожидается, с докладом выступит министр финансов Крыма Павел ТОКАРЕВ.

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