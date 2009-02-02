Пенсионер застрелил пенсионера в Крыму
13:50, 02 февраля 2009Крым
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Пить надо меньше!
64-летний пенсионер застрелил из сигнального пистолета 72-летнего пенсионера на улице в Керчи (Крым).
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, инцидент произошел во время ссоры после употребления спиртных напитков.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали мужчину через два часа после убийства. Оружие изъято.
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