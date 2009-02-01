Сергей Карякин выиграл шахматный супертурнир в Нидерландах
21:35, 01 февраля 2009Крым
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К победе были близки 6 гроссмейстеров
19-летний представитель Украины Сергей КАРЯКИН стал победителем шахматного супертурнира Corus Chess 2009, который завершился в воскресенье в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
К последнему туру в лидерах с равным количеством очков подошли сразу шесть гроссмейстеров, но победить из них в заключительный день турнира смог только С.КАРЯКИН, черными фигурами обыгравший Леньера ДОМИНГЕСА с Кубы.
Итоговое положение участников: КАРЯКИН - 8 очков, АРОНЯН, РАДЖАБОВ и МОВСЕСЯН - по 7,5, КАРЛСЕН и ДОМИНГЕС - по 7, КАМСКИЙ - 6,5, Ван ВЕЛИ, СМИТС и Ван ЮЭ - по 6, СТЕЛЛВАГЕН, ИВАНЧУК, АДАМС и МОРОЗЕВИЧ - по 5,5.
Федерация шахмат Украины поздравляет украинского гроссмейстера с блестящей победой.
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