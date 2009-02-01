Погода в Украине на понедельник

2 февраля в Украине ожидается небольшой снег, в северных областях без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза, в южных областях и на Закарпатье 1-6° тепла, в северных областях ночью 8-13° мороза, в Черниговской и Сумской областях 15-20° мороза, днем 4-9° мороза, на севере Сумской области 10-12° мороза, в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла. В Крыму возможны дожди.

В Киеве и области в понедельник осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза, в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 5-7° мороза.