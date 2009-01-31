Крымский премьер поблагодарил Кабмин за решение проблем «Артека»

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Виктор ПЛАКИДА выразил благодарность правительству Украины за оперативное реагирование и решение проблемных вопросов функционирования Международного детского центра „Артек”, утверждает пресс-служба Кабинета министров.

„Хочу поблагодарить премьер-министра и правительство за то, что на протяжении нескольких дней они решили проблемы, с которыми столкнулся „Артек”, и которые, к сожалению, мы сами решить не могли”, - отметил В.ПЛАКИДА.

Крымский премьер надеется, что одобренные на заседании правительства законопроекты относительно функционирования, статуса и финансирования детского центра „Артек” будут поддержаны Верховной Радой Украины.

Заместители генерального директора МДЦ „Артек” Виталий НАВРОЦКИЙ и Андрей АНИСТРАЙ также поддерживают решение правительства, утверждают в Кабмине.

„Документы, которые были сегодня приняты, должны в корне изменить жизнь „Артека”, то, каким он был последние 15 лет”, - подчеркнул В.НАВРОЦКИЙ, добавив, что особый статус, который получит детский центр, даст возможность развивать инфраструктуру, совершенствовать программы, внедрять и начинать новые проекты.