Кабмин принял «Артек» на свой баланс

Правительство Украины приняло на свой баланс Международный детский центр «Артек» (Большая Ялта, Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы сделали чрезвычайно важный шаг и передали постановлением Кабинета министров государственное предприятие «МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в Кабинет министров. Я понимаю, что из-за всей этой бурной деятельности, которую ведет Секретариат Президента, не хватает времени заботиться об «Артеке», поэтому заботиться об «Артеке» с сегодняшнего дня будет правительство», - сказала премьер-министр.

Кроме того, по ее словам, правительство утвердило решение о том, что охрана подразделениями МВД территории «Артека» и «Молодой гвардии» будет осуществляться на бесплатной основе. «Мне просто удивительно, что до сегодняшнего дня «Артек» платил даже за услуги Министерства внутренних дел и, кстати, большие деньги – до 6 млн. грн. в год. Я думаю, что так можно было сделать банкротом любые предприятия», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

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Руководитель Государственного управления делами Президента Игорь ТАРАСЮК считает невозможным изменение формы управления «Артеком» без согласования с ЮНЕСКО. Т

«Мы будем изучать этот вопрос, потому что «Артек» находится под эгидой ЮНЕСКО, и на сегодняшний день мы не можем менять форму управления без согласования с ЮНЕСКО», - сказал И.ТАРАСЮК журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

В то же время, руководитель Госуправделами Президента отметил, что все остальные решения, принятые правительством для обеспечения функционирования «Артека», позволят урегулировать проблемы этого детского центра. «Если средства действительно будут на следующей неделе, то нас это устраивает, но все это нужно было делать раньше», - добавил он. По мнению И.ТАРАСЮКА, сегодняшние решения правительства соответствуют указу Президента об обеспечении функционирования МДЦ «Артек».