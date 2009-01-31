Правительство выделило «Артеку» 35 млн. грн. из резервного фонда

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение функционирования Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта, Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Учитывая, что инженерная инфраструктура «Артека» преимущественно находится в аварийном состоянии - они много лет не ремонтировались, потому что в предыдущие годы государство не выделяло на это деньги, - мы решили 35 млн. грн. выделить из резервного фонда Кабинета министров и обеспечить в 2009 году проведение капитального и текущего ремонтов», - сказала руководитель правительства.

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