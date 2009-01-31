«Артек» стал базой олимпийской подготовки

Кабинет министров Украины предоставил Международному детскому центру «Артек» статус базы по подготовке спортсменов к олимпийским и паралимпийским играм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции после завершения внеочередного заседания правительства, где и было принято соответствующее решение.

Ю.ТИМОШЕНКО считает такое решение целесообразным, поскольку загрузка центра «Артек» осенью, зимой и весной неполная. «Но, в то же время, там созданы прекрасные условия для тренировки, там есть бассейны, там есть спортивные площадки, там есть все необходимое оборудование для того, чтобы детский центр «Артек» стал одной из баз подготовки наших сборных команд на олимпийские и паралимпийские игры», - объяснила глава правительства.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, решение Кабмина даст возможность обеспечить дополнительное финансирование «Артеку» через финансирование программ подготовки украинских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.

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