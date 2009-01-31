Кабмин забирает «Артек» у ДУСи

Кабинет министров Украины принял на свой баланс Международный детский центр «Артек» (Большая Ялта, Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы сделали чрезвычайно важный шаг и передали постановлением Кабинета министров государственное предприятие «МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в Кабинет министров. Я понимаю, что из-за всей этой бурной деятельности, которую ведет Секретариат Президента, не хватает времени заботиться об «Артеке», поэтому заботиться об «Артеке» с сегодняшнего дня будет правительство», - сказала премьер.

Кроме того, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, правительство утвердило решение о том, что охрана подразделениями МВД территории «Артека» будет осуществляться на бесплатной основе. «Мне просто удивительно, что до сегодняшнего дня «Артек» платил даже за услуги Министерства внутренних дел и, кстати, большие деньги – до 6 млн. грн. в год. Я думаю, что так можно было сделать банкротом любые предприятия», - считает глава правительства.

Во время цитирования информации ссылка на УНИАН обязательна.