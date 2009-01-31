Меджлис крымских татар пригласил представителей ПАСЕ в Крым

Председатель крымскотатарского Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ пригласил представителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Крым для ознакомления с конфликтной ситуацией на улице Балаклавской в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе Меджлиса.

По словам первого заместителя главы Меджлиса Рефата ЧУБАРОВА, М.ДЖЕМИЛЕВ, участвующий в работе сессии ПАСЕ, распространил среди парламентариев Совета Европы текст обращения президиума Меджлиса «В связи с готовящейся специальной вооруженной операцией по сносу поселка крымских татар Янъы Къырым» и провел «соответствующие консультации о посещении Крыма депутатами ПАСЕ с целью изучения ситуации на месте».

Р.ЧУБАРОВ также заявил, что озабоченность ситуацией вокруг строений крымских татар на ул. Балаклавской разделяют в Крыму многие, в том числе - руководители автономии. «Мы надеемся, что их участие в переговорном процессе также будет содействовать бесконфликтному разрешению данной ситуации», - отметил, в частности, первый заместитель председателя Меджлиса.

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