Меджлис крымских татар пригласил представителей ПАСЕ в Крым
Ключевые слова - "улица Балаклавская"
|Мустафа ДЖЕМИЛЕВ. Фото УНИАН
Председатель крымскотатарского Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ пригласил представителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Крым для ознакомления с конфликтной ситуацией на улице Балаклавской в Симферополе.
Об этом сообщили в пресс-службе Меджлиса.
По словам первого заместителя главы Меджлиса Рефата ЧУБАРОВА, М.ДЖЕМИЛЕВ, участвующий в работе сессии ПАСЕ, распространил среди парламентариев Совета Европы текст обращения президиума Меджлиса «В связи с готовящейся специальной вооруженной операцией по сносу поселка крымских татар Янъы Къырым» и провел «соответствующие консультации о посещении Крыма депутатами ПАСЕ с целью изучения ситуации на месте».
Р.ЧУБАРОВ также заявил, что озабоченность ситуацией вокруг строений крымских татар на ул. Балаклавской разделяют в Крыму многие, в том числе - руководители автономии. «Мы надеемся, что их участие в переговорном процессе также будет содействовать бесконфликтному разрешению данной ситуации», - отметил, в частности, первый заместитель председателя Меджлиса.
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