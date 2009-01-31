В Севастополе на адресную соцпомощь выделено 4,3 млн. грн.

В Севастополе в этом году на реализацию «Программы адресной социальной поддержки отдельных категорий малообеспеченных граждан «Содействие» на 2009-2013 годы» выделено 4,3 млн. грн.

Об этом сообщил журналистам председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ.

По его словам, адресная социальная помощь, несмотря на кризис, будет увеличена, на реализацию региональной программы «горсовет принял решение выделить 4 млн. 300 тыс. грн., что на 900 тыс. грн. больше, чем в прошлом году».

По его словам, в текущем году в рамках «Программы адресной социальной поддержки отдельных категорий малообеспеченных граждан «Содействие» на 2009-2013 годы», социальную помощь за счет средств городского бюджета будут получать более 5 тысяч горожан.

Кроме того, В.САРАТОВ подчеркнул, что в числе приоритетных задач программы - выявление нуждающихся в помощи граждан в связи с кризисной ситуацией и создание единого информационного банка данных получателей адресной социальной помощи.

Председатель горсовета также не исключает, что программа «Содействие» может корректироваться, поскольку могут понадобиться еще дополнительные средства для защиты севастопольцев, пострадавших от кризиса.

По данным пресс-службы Севастопольского горсовета, только за два последних года сумма выделяемые на реализацию программы «Содействие» был увеличена более чем в два раза. Если в 2006 году она составляла 2 млн. 100 тыс. грн., то на 2009 год запланировано 4 млн. 300 тыс. грн.

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