В Крыму разоблачили воров электроэнергии
13:00, 31 января 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
В Крыму правоохранители разоблачили должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые самовольно подключились к электрической сети «Крымэнерго» и на протяжении 2007-2008 годов незаконно использовали 515 тысяч киловатт электроэнергии.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, должностные лица нанесли убытки «Крымэнерго» на сумму более 360 тыс. грн.
Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.188-1 Уголовного кодекса Украины (хищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования).
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