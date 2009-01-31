В Крыму разоблачили воров электроэнергии

В Крыму правоохранители разоблачили должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые самовольно подключились к электрической сети «Крымэнерго» и на протяжении 2007-2008 годов незаконно использовали 515 тысяч киловатт электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, должностные лица нанесли убытки «Крымэнерго» на сумму более 360 тыс. грн.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.188-1 Уголовного кодекса Украины (хищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования).