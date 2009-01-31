Глава администрации Севастополя подал иск в суд на решение Рады

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН подал в Окружной административный суд Крыма иск «О признании недействительным правового акта индивидуального действия», ответчиком по которому будет Верховная Рада Украины.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской горгосадминистрации, в исковом заявлении содержится требование признать незаконным и отменить постановление ВР от 16 января о предварительном отчете Временной следственной комиссии относительно деятельности Севастопольской администрации. С.КУНИЦЫН считает решение парламента «политическим», а работу ВСК - «необъективной и заказной».

«Во-первых, сама Временная следственная комиссия была создана и работала в обход закона, - сказал С.КУНИЦЫН, - во-вторых, ее выводы базируются на фактах, обжалованных в судебном порядке. В-третьих, о каком «недоверии главе администрации», высказанном горсоветом может идти речь, если администрация горсовету не подчиняется, и это доказано и разъяснено судом».

Как добавил глава администрации, у него «такое ощущение, что комиссия ВЕРНИДУБОВА (депутата ВР - ред.) в своем политическом запале «убрать КУНИЦЫНА» просто «подставила» всю Верховную Раду Украины».

С.КУНИЦЫН уверен, что «справедливость восторжествует». «Я подал иски: один - на решение парламента, второй - о защите чести и достоинства - уже на господина ВЕРНИДУБОВА», - сказал он.

«Добиться правды для меня - дело чести. Парламентарии должны заниматься законотворчеством, а не «политическим киллерством», - добавил С.КУНИЦЫН.

Как сообщалось, парламентская ВСК по главе с народный депутатом Иваном ВЕРНИДУБОВЫМ (Партия регионов) была создана 5 июня 2008 года. Ее задачей было выяснение обстоятельств нарушений Конституции Украины и законодательства Украины Севастопольской горгосадминистрацией и горсоветом, другими органами исполнительной власти в вопросах земельных отношений. Комиссия также разбиралась в случаях «служебных злоупотреблений» при выполнении работ по Программе социально-экономического развития Севастополя. Предварительные выводы председатель ВСК озвучил в парламенте 16 января 2009 года. В итоге ВР приняла постановление о предварительном отчете комиссии, в котором, в частности, предложила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО реализовать решение горсовета Севастополя о выражении недоверия председателю горадминистрации С.КУНИЦЫНУ. Кроме того, парламент решил передать материалы расследования в правоохранительные органы.

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