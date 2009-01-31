Пограничники изъяли более тонны незаконно выловленной рыбы

Более 1200 килограммов рыбы нашли на катерах у браконьеров пограничники Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, катер типа «Баркас» вышел в море с причала в селе Мысовое, а на «Казанке 5м» рыбачили в районе Арабатской стрелки.

«У браконьеров не оказалось ни документов, удостоверяющих личность, ни документов на право занятия рыбным промыслом», - говорится в сообщении.

В отношении браконьеров составлены протоколы по статье 202 (за нарушение пограничного режима) и по статье 85 части 4 (за грубое нарушение правил рыбной ловли) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Документы по делу в одном случае переданы в Ленинскую прокуратуру, в другом – в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру в порядке статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины.