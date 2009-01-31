На крымских реках ожидается повышение уровня воды до 1,5 м
12:36, 31 января 2009Крым
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Проезд обеспечен
На реках Крыма в последний день января ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 метра.
Об этом сегодня предупреждает Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
Кроме того, 31 января на территории Крымской автономии возможны сильные дожди, переходящие в мокрый снег, не исключены налипание мокрого снега и гололедица. Местами на полуострове возможен туман при видимости 100-500 метров, отмечается в штормовом предупреждении крымского МЧС.
Проезд по Крыму обеспечен. Дежурят 83 человека и 51 механизм, добавили спасатели.
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