На крымских реках ожидается повышение уровня воды до 1,5 м

На реках Крыма в последний день января ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 метра.

Об этом сегодня предупреждает Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Кроме того, 31 января на территории Крымской автономии возможны сильные дожди, переходящие в мокрый снег, не исключены налипание мокрого снега и гололедица. Местами на полуострове возможен туман при видимости 100-500 метров, отмечается в штормовом предупреждении крымского МЧС.

Проезд по Крыму обеспечен. Дежурят 83 человека и 51 механизм, добавили спасатели.