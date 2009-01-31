Старик в нервном возбуждении выпрыгнул с 3-го этажа в Крыму
12:10, 31 января 2009Крым
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Состояние пострадавшего – тяжелое
Пожилой мужчина, находясь в состоянии психомоторного возбуждения, выпрыгнул с балкона третьего этажа дома в пгт Орджоникидзе (Феодосия, Крым).
Как сообщает пресс-служба крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вечером в пятницу.
Мужчина, 1933 года рождения, доставлен в травматологическое отделение Феодосийской городской больницы.
Состояние пострадавшего – тяжелое, отметили в МЧС.
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