Севастополь, несмотря на кризис, найдет деньги на русский язык

Программа развития регионального русского языка и русской культуры в Севастополе, реализация которой рассчитана до 2011 года, несмотря на финансово-экономический кризис и связанные с этим сложности формирования бюджета, будет выполняться, как это было и в минувшем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ.

По его мнению, «при дефиците бюджетных средств на 2009 год, депутатами должны быть найдены другие источники финансирования для развития и функционирования русского языка, чтобы были реализованы все направления программы».

Для этого, отметил В.САРАТОВ, до утверждения плана мероприятий на 2009 год по данной программе, «нужно собраться всем, кто заинтересован в более полной реализации этого документа, и выработать систему мер, в том числе и по привлечению дополнительных источников финансирования».

Он напомнил, что в 2008 году на реализацию таких направлений программы, как культурная деятельность, образование, СМИ, горсовет выделил более 1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, главная цель «Программы развития регионального русского языка, русской культуры в Севастополе на 2007-2011 годы» - создание условий для развития и функционирования русского языка во всех сферах общественной жизни города в соответствии с положениями Европейской хартии региональных языков.

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