Химпром просто «ляжет» - мнение

При установленных Национальной комиссией регулирования электроэнергетики ценах на природный газ для предприятий химической промышленности большинство позиций отечественной продукции может стать нерентабельным.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал президент Союза химиков Украины Олег ГОЛУБОВ.

По его словам, конечная цена газа для предприятий химпрома может быть установлена в пределах 305-310 долларов за тыс. куб. м и это без учета в тарифе расходов НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию газа.

В первую очередь, отметил эксперт, нерентабельным до конца года станет производство аммиака.

«Аммиак у нас будет неконкурентоспособным до конца года. Если, а так оно и будет, мы прекратим экспортировать аммиак, мы потеряем этот рынок, а этот рынок оценивается в 1,1 млрд. долл.», - сказал эксперт, отметив при этом, что данный факт абсолютно не вписывается в оглашенный правительством курс на преодоление негативного внешнеторгового баланса.

Также, по словам, В.ГОЛУБОВА, при установленной цене на газ, убыточным также станет производство карбамида.

«При нынешней цене газа он убыточный приблизительно – 17-19 долларов на тонне», - сказал он.

Рентабельность производства аммиачной селитры, по мнению эксперта, также может приобрести отрицательный тренд, поскольку уже сейчас один из основных ее производителей ОАО «Азот» (Черкассы), реализуя ее 2100-2120 грн/т, работает практически «в ноль».

Производители кальцинированной соды будут вынуждены поднять цену своей продукции на 20%.

«Сможет ли рынок проглотить это повышение, сказать трудно, но иначе производство соды будет убыточным», - сказал В.ГОЛУБОВ.

Эксперт не исключает, что в сложившейся ситуации большинство предприятий могут просто остановить производство, и тогда у НАК «Нафтогаз Украины» могут возникнуть проблемы с его реализацией.

«Если химические предприятия остановятся, «Нафтогазу» просто некуда будет девать газ. А при нормальной ситуации мы потребляем 8,3-8,8 млрд. куб. м газа в год», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 29 января НКРЭ установила отдельный тариф на природный газ для предприятий горно-металлургического и химического комплекса, которые вошли в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 14 октября 2008 г. (№ 925) на уровне 1899,25 грн. за тыс. куб. м. Тариф не учитывает НДС, целевую надбавку, тарифы на транспортировку газа, а также затраты НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию (121 грн. за тыс. куб. м.). Предпологается, что конечная цена газа для потребителей этой группы составит 2425 грн. за тыс. куб. м.

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