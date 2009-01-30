ВМС надеются за двое суток решить вопрос погашения долгов

Вопрос погашения задолженности воинских частей Военно-Морских Сил Украины за предоставленные коммунальные услуги будет решен в течение ближайших двух суток.

Об этом заявил командующий украинскими ВМС адмирал Игорь ТЕНЮХ, сообщили в пресс-центре командования флота.

В пресс-центре отметили, что, по информации начальника Крымского территориального квартирно-эксплуатационного управления полковника Петра САКОВА, на этой неделе около 20 воинских частей, дислоцированных на территории Крымского полуострова, в том числе и несколько воинских частей ВМС Украины были отключены коммунальными предприятиями от электро-, тепло- и водоснабжения за долги.

Он также отметил, что органы местной власти Крыма с пониманием относятся к проблемам с оплатой коммунальных платежей и идут навстречу командованию воинских частей ВМС и Воздушных сил, которые дислоцированы на полуострове. Так, после обращения командующего ВМС к руководству АРК, некоторым воинским частям возобновили предоставление коммунальных услуг.

В пресс-центре также отметили, что, несмотря на недостаточное финансирование по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мероприятия по боевой подготовке в Военно-Морских Силах продолжаются в соответствии с годовым планом подготовки.

Как сообщал УНИАН, на протяжении последних дней от электроэнергии было отключено 72 военных объекта, в том числе 8 объектов Воздушных сил на территории Украины, которые в соответствии с постановлением КМУ нельзя отключать ни при каких обстоятельствах. Больше всего военных объектов обесточено в Крыму – 18.

Министерство обороны задолжало за электроэнергию 147 млн. грн., включая долги прошлого года, а оплатило всего 38 млн.грн.

В связи с этим сегодня Министерство обороны попросило Министерство финансов выделить хотя бы 30 млн. грн. с целью возобновления электроснабжения на стратегических военных объектах.

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