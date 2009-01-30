Для Ялтинского порта и завода в Керчи подыскивают начальников

Министерство транспорта и связи Украины объявило конкурс на замещение вакантных должностей директора госпредприятия «Керченский судоремонтный завод» и начальника Ялтинского морского торгового порта.

Как сообщает пресс-служба министерства, претенденты должны иметь полное высшее образование морской направленности по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста и стаж работы на руководящих должностях предприятий морской отрасли не менее 5 лет.

Конечный срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе и других необходимых документов: 30 календарных дней со дня опубликования объявления.

Дата проведения конкурса будет сообщена дополнительно лично каждому претенденту.

Место проведения отбора - Министерство транспорта и связи Украины (Киев). Контактный телефон: 8 (044) 461-65-70.