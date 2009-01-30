Два крымчанина получили ордена от главы МЧС

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА наградил двух жителей Крыма, спасших жизни людей.

Ордена и ценные подарки от главного спасателя страны получили Евгений ШАТОХИН и Исмаил АСАНОВ, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Шестиклассник Е.ШАТОХИН в июле 2008 года в симферопольском поселке Николаевка спас пожилого мужчину, который был в морской воде. На подмогу мальчику поспешили еще несколько отдыхающих. Пляжники отнесли спасенного в медпункт. Там старик пришел в сознание.

43-летний И.АСАНОВ в декабре 2008-го года в первые минуты после взрыва дома по улице Некрасова в Евпатории, в результате которого погибли 27 человек, лично спас по плечи заваленную бетонными обломками соседку. До приезда спасателей мужчина разобрал завал, чтобы женщина могла дышать.