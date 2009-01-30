Россияне стали хуже относиться к Украине после газового конфликта.

Об этом свидетельствует социологический опрос аналитического центра "Левада Центр", который имеет в своем распоряжении УНИАН.

Так, хорошее отношение к Украине проявляют 29% россиян, что на 12% меньше, чем в сентябре прошлого года. Вместе с тем с 53% до 62% увеличилась доля респондентов, отмечающих плохое отношение к Украине. 9% затруднились ответить.

"В случае Украины продолжилось снижение индекса - как реакция на газовый конфликт", - отмечают эксперты центра.

Кроме этого, 48% россиян называет российско-украинские отношения ”напряженными”, 20% - ”прохладными”, 19% - ”враждебными”.

В то же время, отношения между двумя странами как: ”нормальные, спокойные” характеризует 7%, ”дружественные” или ”хорошие, добрососедские” - по 1%. Затруднились ответить 4% опрошенных.

Опрос проведен 23-27 января. Опрошено 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов на вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных и сравнивается с данными предыдущих исследований. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.

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