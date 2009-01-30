Милиция задержала в Симферополе квартет юных отморозков

Правоохранители нашли четырех юношей, которые зверски избивали и грабили одиноких прохожих в Симферополе.

Как сообщает сегодня Отдел связей с общественностью крымского управления МВД, несколько нападений произошло в январе в парке возле Дома культуры профсоюзов.

Пострадавшие затем, как правило, в тяжелом состоянии попадали в больницы. «Переломы ребер, серьезные черепно-мозговые травмы и даже частичная потеря зрения – такие диагнозы ставили им врачи», – говорится в сообщении.

Четверо 17-летних симферопольцев были задержаны по месту жительства. Юноши были из благополучных семей. Двое парней учились в технических лицеях, другие двое – в выпускных классах школ. Парни были футбольными фанатами. «Так называемыми «ультрас», то есть околофутбольными хулиганами. Поднаторев в фанатских стычках и драках, ребята решили полученные навыки применить с «выгодой» для себя. Перед выходом на «тропу войны», они надевали тяжелые кованые ботинки. Завидев одинокого прохожего, парни резко сбивали его с ног и со всех сторон наносили удары ботинками. Нередко юноши просто скакали на телах пострадавших», – говорится в сообщении.

Действовали молодчики быстро и организованно: укладывались с нападениями в две-три минуты. «Несмотря на беспрецедентную жестокость, на грабежах квартет зарабатывал немного – не более ста гривен с налета, плюс мобильные телефоны», – отметили в милиции. Деньги юноши тратили на посиделки в барах, пиво и сигареты. «Хотели почувствовать себя независимыми от родителей», – добавили в пресс-службе крымской милиции.