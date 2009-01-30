Скончался первый секретарь Крымского обкома Компартии Лутак

На 90-м году ушел из жизни Иван Лутак – первый секретарь Крымского обкома Компартии Украины (1961–1967 гг.), участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, почетный крымчанин.

"В памяти крымчан навсегда останется имя этого замечательного человека, талантливого руководителя и истинного патриота крымской земли. Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким, разделяем боль утраты вместе с его соратниками и единомышленниками", - говорится в некрологе Совета министров и Верховной Рады Крыма.

Лутак родился 3 июня 1919 года в селе Комаровка Макаровского района Киевской области. После окончания Казахстанского сельскохозяйственного института и учебы в Академии им. Ворошилова ушел на фронт, участвовал в боях с фашистами на Центральном, Белорусском и I Украинском фронтах. В марте 1944 года был тяжело ранен.

С 1947 года Лутак на протяжении нескольких десятилетий работал на руководящих партийных и хозяйственных должностях.

С 1961 по 1967 годы был первым секретарем Крымского обкома Компартии Украины. Среди заслуг Лутака – начало строительства Северо-Крымского канала, первые крупные системы орошения, высокая культура земледелия в те годы.