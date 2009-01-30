Тимошенко обеспечит работу «Артека» за счет средств Ющенко и его Секретариата

Правительство обеспечит функционирование Международного детского центра «Артек» за счет перераспределения расходов на содержание Президента и его Секретариата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании по вопросам функционирования МДЦ «Артек».

«Для меня удивительна ситуация, которая сложилась с «Артеком». «Артек» финансируется и содержится, полностью наблюдается управлением делами (Государственным управлением делами – УНИАН) – это непосредственно та структура, которая обслуживает Президента страны и которая, по сути дела, выполняет неестественную функцию по содержанию «Артека», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что госбюджетом на 2009 год на обеспечение деятельности Президента и его Секретариата предусмотрен почти 1 млрд. грн., в том числе 693,7 млн. грн. из общего фонда и 138,5 млн. грн. – из специального фонда.

«Эта цифра, близкая к одному миллиарду, которую нашли для того, чтобы нормально содержать Президента – делать тысячные приемы, балы, нормально содержать организационное, информационно-аналитическое и материальное обеспечение Президента. Почти 107 млн. грн.», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратила внимание на тот факт, что на содержание главы государства и его Секретариата из бюджета в 2009 году выделено 74,5 млн. грн. «Я могу бесконечно перечислять все расходы, которые являются бестолковыми, неэффективными, которые абсолютно не содействуют нормальной жизни страны, и в целом они вообще являются разбазариванием средств, хотя в то же время нет денег на то, чтобы содержать «Артек», - подчеркнула она.

«Это стыдно, поэтому несмотря на то, что «Артек» находится не в системе обеспечения правительства, а находится в системе обеспечения Президента, я сегодня уже приняла решение не ожидать каких-либо изменений от Президента страны, а для того, чтобы профинансировать «Артек», необходимо было сократить немножко все эти барские расходы, передать предложение в бюджетный комитет, сделать перераспределение средств, например, с придворных балов, отдыха Президента и всей команды его Секретариата, с их оздоровления перебросить 60 млн. грн. и отдать эти деньги «Артеку», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляет, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам известного на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о предстоящих массовых увольнениях. Кроме того, руководство «Артека» заявляет о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

28 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО письмо, в котором попросил Кабмин срочно предпринять действенные меры по нормализации работы «Артека».