Восстановить должность президента Крыма потребовали в Симферополе

Восстановить должность президента Крыма потребовали сегодня на митинге в Симферополе ряд общественно-политических организаций, члены которых называют себя русскими патриотами автономии.

Акция была приурочена к 15-ой годовщине избрания президента Республики Крым. На выборах 30 января 1994 года первым и единственным президентом Крыма был избран Юрий МЕШКОВ. Из-за противостояния крымских властей с официальным Киевом в марте 1995 года должность крымского президента была ликвидирована, а Конституция Крыма от 6 мая 1992 года – отменена. В 1998 году была принята новая Конституция Автономной Республики Крым. Ее утвердили в Верховной Раде Украины с учетом поправки нардепа Ивана ЗАЙЦА. В этой поправке говорилось о преимуществах Конституции Украины и украинского законодательства над положениями Конституции АРК в случае разногласий.

Участники митинга заявили, что «для искоренения всего негативного наследства эпохи КУЧМЫ в Крыму необходимо восстановление сильной централизованной исполнительной власти – института Президента Автономной Республики Крым и закрепление его в Конституции Крыма и Украины с четким разграничением полномочий». «Мы еще раз хотим напомнить всем противникам Республики Крым, что мы не пришельцы и не сепаратисты. Наше право – быть хозяевами на этой земле (на крымской земле), а не слугами и рабами», – говорится в резолюции, текст которой передан УНИАН пресс-службой Всекрымской предвыборной коалиции «Русский Фронт Сергея Шувайникова».

В митинге возле здания крымского парламента приняли участие активисты Конгресса русских общин Крыма, Русской общины Симферополя, Союза православных граждан Крыма, правозащитной организации «Вера», Союза русского народа, Союза русских офицеров «Честь имею», Крымской республиканской организации партии «Спас» и других объединений граждан – всего 100 человек. Собравшиеся пришли с транспарантами: «Русские Крыма никогда не отрекутся от матери-России», «Предатели президента Крыма Мешкова – это нынешняя власть автономии», «Мы русские люди – на русской земле!».

После завершения митинга колонна демонстрантов с флагами Крыма, российскими флагами, знаменами своих общественных сил прошла на центральную площадь Симферополя - площадь Ленина, где на воздушных шарах в небо был поднят большой флаг Российской Федерации.

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