Больше всего украинских военных объектов оставили без света в Крыму

Министерство обороны просит Министерство финансов Украины выделить хотя бы 30 млн. грн. с целью возобновления электроснабжения на стратегических военных объектах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

Он сообщил, что Министерство обороны задолжало за электроэнергию 147 млн. грн., включая долги прошлого года, а оплатило только 38 млн. грн.

В то же время, министр обороны отметил, что министерство самостоятельно не сможет оплатить долги за электроэнергию. «Деньги не перечислим, потому что их нет», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он сообщил, что на протяжении последних дней от электроэнергии было отключено 72 военных объекта, в том числе 8 объектов Воздушных сил на территории Украины, которые в соответствии с постановлением КМУ нельзя отключать ни при каких обстоятельствах.

Министр отметил, что каждый такой объект из восьми контролирует 150 км воздушного пространства. И сегодня украинские Воздушные силы имеют «пробелы» защиты.

«Если бы в соседних странах отключили эти объекты от электроэнергии, то тех, кто это сделал, давно бы посадили на электрические стулья», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр выразил надежду, что в течение нескольких часов будет наведен порядок.

Он также назвал регионы, в которых энергетики отключили от электроснабжения военные объекты, в частности в Крыму, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Сумской областях.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что больше всего военных объектов отключено в Крыму – 18, далее: Черниговская область – 11, Днепропетровская – 10, Одесская – 9, Львовская – 6, Винницкая и Харьковская – по 4, Донецкая и Житомирская - по 3. Луганская – 2 и по одному – в Черновицкой и Сумской областях.

Всего по Украине отключено 72 объекта, в том числе 4 военных аэропорта.

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