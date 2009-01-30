Количество курортников в Крыму сократилось на 26%

Крым с начала 2009-го года и по состоянию на сегодняшний день принял на отдых 56,1 тыс. человек – на 26% меньше уровня аналогичного периода 2008-го года.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов Крыма, по данным на 30 января этого года организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии отдохнули 20,7 тыс. человек. Это на 22,5% меньше, чем за тот же период минувшего года.

По состоянию на сегодняшний день в Крымской автономии работает 88 санаторно-курортных и туристских предприятий, они заполнены на 21,6%. В 2008-ом году в это время в Крыму работало на 16 курортных учреждений больше, коэффициент заполняемости составлял 23,2 %.

Во время цитирования информации ссылки на УНИАН обязательны.