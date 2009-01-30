Коммерсантам дали отворот-поворот, а не три гектара земли в Крыму

Коммерческой фирме не удалось с помощью незаконного судебного решения заставить Республиканский комитет по земельным ресурсам выделить ей для строительства здравницы три гектара земли на территории Окуневского сельсовета Черноморского района Крыма.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, не имея полного пакета документов на получение землеотвода, коммерсанты пыталась через суд заставить госорган подготовить проект согласования места расположения и размера участка.

На стороне фирмы выступил Хозяйственный суд Крыма, но прокуратура в апелляционной инстанции доказала неправосудность принятого им решения и добилась его отмены.

Севастопольский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил представление прокуратуры. "Тем самым коммерсантов отправили правовым путем получать земельный участок", - отметили в прокуратуре.