Налоговики изъяли 7 тысяч бутылок алкоголя в магазине Симферополя
12:05, 30 января 2009Крым
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Не было необходимых документов
Сотрудники налоговой милиции изъяли более 7 тысяч бутылок с алкоголем в ходе проверки одного из складов-магазинов в Симферополе.
Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, напитки реализовывались без наличия лицензии на право розничной торговли алкоголем.
Материалы по данному факту будут переданы в суд.
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