Налоговики изъяли 7 тысяч бутылок алкоголя в магазине Симферополя

Сотрудники налоговой милиции изъяли более 7 тысяч бутылок с алкоголем в ходе проверки одного из складов-магазинов в Симферополе.

Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, напитки реализовывались без наличия лицензии на право розничной торговли алкоголем.

Материалы по данному факту будут переданы в суд.