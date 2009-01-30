Налоговики изъяли 7 тысяч бутылок алкоголя в магазине Симферополя

12:05, 30 января 2009
Крым
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Не было необходимых документов

Сотрудники налоговой милиции изъяли более 7 тысяч бутылок с алкоголем в ходе проверки одного из складов-магазинов в Симферополе.

Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, напитки реализовывались без наличия лицензии на право розничной торговли алкоголем.

Материалы по данному факту будут переданы в суд. 

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